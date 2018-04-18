اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، على التعاون في ايجاد حل سياسي للازمة السورية.

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ونقلت صحف ووكالات انباء تركية عن مصادر في الرئاسة التركية قولها ان الرئيسين شددا على "أهمية الاستمرار في الجهود التركية الإيرانية الروسية المشتركة ضمن إطار عملية آستانا، من أجل حماية وحدة أراضي سوريا، وإيجاد حل سياسي دائم لأزمتها".

وتعد روسيا وتركيا وايران من الدول الضامنة للهدنة والراعية لمسار استانا بشأن سوريا، وسبق ان عقد مسؤولي هذه الدول سلسلة اجتماعات بشأن الملف السوري.

وتمخضت لقاءات استانا بشأن سوريا، عن اتفاق الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

واشار اردوغان، خلال الاتصال، إلى "الموقف التركي الواضح بخصوص استخدام السلاح الكيميائي"، مؤكداً "أهمية تجنب تصاعد التوتر، وضرورة تقييم الأحداث في سياقها الخاص".

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم يشتبه انه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.