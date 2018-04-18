عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاربعاء، مقارنة عن اخر سعر له، ليصل إلى 440 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 440 ليرة للمبيع، و 436 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل امس الثلاثاء ، الى 425 ليرة سورية للشراء و 429 ليرة للمبيع.