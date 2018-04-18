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الدولار في السوق السوداء يعاود ارتفاعه ويصل الى 440 ليرة
الاخبار الاقتصادية

عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاربعاء، مقارنة عن اخر سعر له، ليصل إلى 440 ليرة .


 

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 440 ليرة للمبيع، و 436 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل امس الثلاثاء ، الى 425 ليرة سورية للشراء و 429 ليرة للمبيع.

سيريانيوز
2018-04-18 16:57:14
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