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الدولار في السوق السوداء يعاود ارتفاعه ويصل الى 440 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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عاود
الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاربعاء،
مقارنة عن اخر سعر له، ليصل إلى 440 ليرة .
وذكرت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في
السوق السوداء بدمشق وصل إلى 440 ليرة للمبيع، و 436 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف
الدولار وصل امس الثلاثاء ، الى 425 ليرة سورية للشراء و 429 ليرة للمبيع.
سيريانيوز
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2018-04-18 16:57:14
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