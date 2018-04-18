اعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا في سوريا، إلا أنها مستعدة لاستخدام القوة حال تطلب الوضع ذلك.

ونقلت وكالة (تاس) عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، ويس ميتشيل، في بيان صحفي، اننا "لا نسعى للمواجهة، لكن لا شك في أن قواتنا المسلحة ستستخدم قوة في نطاق متكافئ وضروري للدفاع عن نفسها خلال مشاركتها في العمليات ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

واعتبر ميتشل أن "روسيا لا تشارك أي أهداف استراتيجية للولايات المتحدة على الأرض السورية"، متهما موسكو بأنها "تسعى بالدرجة الأولى للحفاظ على وجودها في سوريا للاستفادة منها كموطئ قدم لتعزيز تأثيرها على تطورات الأحداث اللاحقة في سوريا نفسها وكذلك في العراق وكل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، اعلنت يوم الأحد، أن واشنطن ربما تسعى لتكثيف الحوار مع موسكو، بعد الضربات على سوريا، مشيرة الى ان روسيا جاهزة للرد على أي تهديد عسكري أمريكي.