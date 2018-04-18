وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الأربعاء، الى العاصمة التركية أنقرة، لاجراء مباحثات مع المسؤولين الاتراك حول الملف السوري، فيما يستعد بعدها لزيارة روسيا وايران قريباً.

ونقلت وكالات أنباء عن مكتب دي ميستورا قوله ان "الاخير يتواجد في أنقرة اليوم لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك. وبعد ذلك سيتوجه إلى موسكو وطهران للمشاورات مع المسؤولين الرفيعين هناك ".

وأشار إلى أنه يتوقع أن يعقد دي ميستورا "اجتماعات مع عدد من الوزراء الأوروبيين وممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وغيرهم من المسؤولين خلال مؤتمر مزمع في بروكسل يومي 24 و25 نيسان الجاري".

من جهتها، أوضحت مصادر دبلوماسية تركية، بحسب وكالة (الاناضول)، أنّ دي ميستورا -الذي يقوم بجولة على عدد من دول المنطقة- سيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية.

ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي مع المسؤولين الأتراك "سبل حل الأزمة السورية، وكيفية إكساب زخم لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة"، بحسب المصادر..

وعقدت عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

وتأتي زيارة دي ميستورا بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم يشتبه انه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

سيريانيوز