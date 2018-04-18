أعلن سفير بريطانيا في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" يوم الأربعاء، أن مدير المنظمة غير متأكد متى سيتمكن مفتشو الأسلحة من دخول مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن السفير البريطاني لدى المنظمة بيتر ويلسون ، قوله أن "مدير المنظمة أعرب عن اعتقاده بأنه ليس من الواضح متى ستبدأ مهمة تقصي الحقائق عملها في دوما بسوريا".

ونوه ويلسون بما قاله المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" أحمد أوزوموكو أن " تقدم فريق من المفتشين قد تأخر بعد وقوع حادث تقدم فيه".

وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة، أحمد أوزمجو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار في مدينة دوما بريف دمشق ، ما أسفر عن تأخير وصول خبراء المنظمة لبدء التحقيق في هجوم كيميائي مزعوم بالمدينة.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.

وتبادلت بعض الدول الغربية وروسيا، ففي وقت سابق الاثنين، الاتهامات حول عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، وتأخر دخول فريق المفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى دوما.

وكانت مصادر معارضة اتهمت مؤخراً الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.