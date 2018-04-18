قال رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس الفيدرالي فيكتور بونداريف، يوم الأربعاء، أن منظومات "إس-300" قد تستعمل لتعزيز الدفاع الجوي السوري.

ونقلت وكالة (سبرتنيك) الروسية، عن بونداريف ،قوله أن "روسيا قد تساعد سوريا في إنشاء نظام دفاع جوي حديث وفعال للغاية".

وأشار إلى "إمكانية إنشاء نظام دفاع جوي عالي الكفاءة في سوريا، بمساعدة روسيا، لحماية المرافق العسكرية والمدنية، متوفرة الآن".

وتابع بونداريف "أعتقد أن توفر الأسلحة الدفاعية العالية الفعالية لدى أي دولة حديثة سيصحي الرؤوس الساخنة لدى الجميع وليس عسكريي وجنرالات الناتو فقط ".

وكان رئيس إدارة العمليات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي قد أعلن، في وقت سابق، عن إمكانية تزويد سوريا بمنظومات "اس 300 " بعد الهجوم الغربي.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، لاحقا هذا الاحتمال، مشيراً إلى أن روسيا على استعداد للنظر في أي مساعدة للجيش السوري لردع العدوان.

ويأتي ذلك بعد أن نفذّت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، فجر السبت، هجوما صاروخيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

ومنظومة "اس 300" هي منظومة الصواريخ المضادة للجو المتوسطة المدى والمخصصة لحماية المواقع والمؤسسات الصناعية والإدارية والقواعد العسكرية ومراكز القيادة من ضربات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو.

كما تعد منظومة "إس 300" أكثر تطورا مقارنة بكل الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات الموجودة لدى السوريين، حيث باستطاعتها إسقاط صواريخ باليستية على مدى يزيد عن 150 كم، وليس فقط الطائرات.

سيريانيوز