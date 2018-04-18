أصيب، يوم الأربعاء، شخصين اثنين من المدنيين بجروح جراء استهداف مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" برصاص القنص الأحياء السكنية في بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصادر أهلية ،قولها أن "مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) المنتشرين في معرتمصرين وبنش وكفروما استهدفوا صباح اليوم بالرصاص منازل المواطنين في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح".

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب من وقت لآخر لسقوط قذائف ورصاص قنص ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في آذار عام 2015.