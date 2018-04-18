قال محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، يوم الأربعاء، ان الكهرباء ستعود خلال 15 يوما إلى مناطق واسعة من الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكداً أن ذلك سيساهم في عودة المياه أيضاً.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية، في عددها الصادر يوم الأربعاء، عن محافظ ريف دمشق قوله ان"كل المراكز الحكومية في الغوطة الشرقية ستعود إلى العمل، وان المراكز المتضررة سيتم إيجاد مراكز عمل لها ضمن مراكز أخرى بما يضمن وجود فريق عمل حكومي يستطيع خدمة المواطن".

وكان مجلس الوزراء أعلن عن تشكيل لجنة متابعة وزارية برئاسة وزير الكهرباء للعمل على إعادة كل الخدمات إلى الغوطة الشرقية بعد أن بسط الجيش النظامي عليها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من نيسان الجاري، أن أكثر من 40 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدات الغوطة الشرقية التي تعرضت لدمار كبير في البنى التحتية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي، في وقت سابق، السيطرة على كامل بلدات وقرى الغوطة الشرقية وذلك بعد إخراج جميع "الإرهابيين" من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية.

وتعرضت الغوطة الشرقية، منذ شباط الماضي، لحملة عسكرية شرسة، شنها الجيش النظامي، بمساندة الطيران الروسي، تمكن خلالها من تشديد الخناق على مقاتلي المعارضة، ما دفع بهم إلى القبول بالتفاوض، تلاها التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما المعقل الأخير لمسلحي المعارضة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب.

سيريانيوز