كشفت إحصائية أمريكية رسمية أن الإدارة الأمريكية سمحت بدخول أحد عشر لاجئاً سورياً إلى الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري.

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وأشارت الإحصائية، التي نشرتها وكالات أنباء، إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تسمح بدخول إلا أحد عشر لاجئاً سورياً إلى الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2018 إلى منتصف نيسان الجاري".

وسمحت الإدارة الأمريكية في نفس الفترة من العام الماضي بدخول 790 سورياً، في حين وصل الرقم في آخر سنة لحكم الرئيس باراك أوباما إلى 15479 لاجئاً سورياً.

ويقدر عدد السوريين المسجلين لاجئين بحوالي 5.5 مليون شخص، أي ربع عدد اللاجئين في كل أنحاء العالم والبالغ عددهم 22.5 مليون شخص، حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يشار الى ان ترامب اتبع سياسة "الأبواب المغلقة" في وجه اللاجئين، حيث أصدر أمراً بحظر السفر يستهدف مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة من بينها سوريا، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة.