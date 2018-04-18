أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء، عن دخول بعثة استطلاع من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" إلى مدينة دوما بريف دمشق أمس.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح لوكالة (سانا)، ان بعثة استطلاع تابعة للجنة تقصي الحقائق بشأن استخدام الكيميائي المزعوم في دوما دخلت المدينة امس، وذلك بناء على طلب اللجنة لتقييم الوضع الأمني وذلك كإجراء معمول به تمهيداً لدخول اللجنة إلى دوما".

وجاء تصريح الخارجية في وقت أفادت وكالة (رويترز) نقلاً عن مصدر أممي ، إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجلوا دخولهم لمدينة دوما بريف دمشق اليوم الأربعاء، بعد حادثة إطلاق نار في الموقع المزمع زيارته.

وكان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال في جلسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية توجه إلى دوما قبل زيارة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المزمعة.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.

وكانت مصادر معارضة اتهمت مؤخراً الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.