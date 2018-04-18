ردت وزارة الخارجية التركية، يوم الاربعاء، على دعوة القمة العربية أنقرة من أجل سحب قواتها من منطقة عفرين بريف حلب.

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ونقلت صحف ووسائل اعلام تركية عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي قوله، في رد مكتوب، ان "تركيا تحملت مسؤولية كبيرة لوقف إراقة الدماء، والحد من العنف، والمضي قدما في العملية السياسية واستضافة ملايين اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية، فتجاهل هذه المساهمات أمر مؤسف يتنافى مع العدالة ".

ولفت إلى أن "الادعاء بأن سحب القوات سيدعم الجهود الرامية لإيجاد حل بسوريا يعد مؤشرا على عدم إدراك الغرض من عملية غصن الزيتون".

ودعت القمة العربية التي عقدت الأحد الماضي في مدينة "ظهران" السعودية، تركيا لسحب قواتها من عفرين.

يشار الى ان القوات التركية تمكنت في 24 آذار الماضي، من تحرير كامل منطقة عفرين من قبضة المقاتلين الاكراد،، بعد 58 يومًا على انطلاق عملية "غصن الزيتون".