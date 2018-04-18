الذهب يعاود الارتفاع.. والغرام يسجل 16500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16500 ليرة للمبيع، وبـ16400 ليرة للشراء.

سجل سعر الذهب، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بلغ معه غرام الـ21 قيراط 16500 ليرة. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14143 ليرة للمبيع، وبـ14043 ليرة للشراء. وقالت الجمعية ان اونصة الذهب بلغ سعرها عالمياً 1347 دولار. وكان الذهب يوم الثلاثاء سجل سعر 16300 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-04-18 07:33:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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