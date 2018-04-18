أتاح تطبيق "واتساب" في تحديثه الجديد، إمكانية استعادة الصور والفيديوهات التي تم حذفها من قبل.

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، ان التحديث بات متوفراً لمستخدمي اندرويد في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يكشف واتس آب عما إذا كان سيتم إصدار الميزة إلى مستخدمي أيفون أم لا.

ويمكن التحديث الجديد، مستخدمي التطبيق على أندرويد من استعادة الصور والفيديوهات التي حذفوها من قبل، إذ يمكن استعادة اي صور أو مقاطع فيديو أو صور GIF أو مستندات أو ملاحظات صوتية تم إرسالها وحذفها فيما بعد.

وبدوره قال موقع WABetaInfo في تقرير، إن أحدث إصدار من "واتسآب" على نظام اندرويد سيسمح للمستخدمين بإعادة تنزيل ملفات الصور والفيديوهات القديمة بسهولة، ولإعادة تنزيل الصور والملفات، افتح التطبيق، وانتقل إلى صفحة الدردشات للعثور على سلسلة المحادثات التي تحتوى على الملف الذى تريده، ثم اضغط عليها لحفظها على هاتفك.

وبموجب القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيكون مطلوبًا من "واتسآب" الالتزام بإرشادات احتفاظ البيانات التي تنص على أنه لا ينبغي التمسك بالبيانات الشخصية لفترة أطول مما يتناسب مع خدماتها.

سيريانيوز