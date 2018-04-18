قالت تقارير، أن شركة "سامسونج" ستبدأ في تصنيع شاشات OLED المخصصة لهواتف أيفون لهذا العام في أيار القادم.

وأوضح التقرير أن "سامسونج" ستبدأ في تصنيع شاشات OLED قبل الوقت المحدد، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجهازين الجديدين، اللذين سيطلق عليهما اسم iPhone Xs و Xs Plusبشاشة 5.8 بوصة و 6.5 بوصة، من المقرر طرحهما للبيع فى أواخر أيلول.

وترددت بعض الشائعات أن شركة "أبل" ستطلق ثلاث هواتف جديدة في أيلول، ومن المتوقع أن يستخدم هاتفين منهما شاشات OLED، تماماً مثل iPhone X.

ومن المتوقع ان تبدأ عملية الإنتاج بداية أيار المقبل، بعد فترة توقف مجدولة في مصانع "سامسونج" لاستكمال طلبات شاشات iPhone X المتبقية.

وكانت تقارير سابقة قالت أن LG ستقوم أيضًا بتصنيع شاشات العرض الخاصة بهاتف الأيفون المقبل، ولكن يبدو أن الشركة لا تستطيع حتى الآن الوصول إلى طلب أبل المرتفع، وبالتالي فإن السبب هو أن سامسونج ستصبح موفر شاشات OLED الوحيد مرة أخرى.

سيريانيوز