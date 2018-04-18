كشفت مجموعة جديدة من الوثائق المسربة أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، قد سجلت براءة اختراع تصميم يضم شاشة مع نتوء بارز.

وبينت الوثائق بحسب موقع Gsmarena، ان الهاتف سيضم مستشعر تقارب، وسماعة أذن، وكاميرا أمامية، و تمتد الشاشة إلى كافة الجوانب الأربعة، مما يترك حيز ضيق من الحواف.

وتم تصوير الجزء الخلفي من الكاميرا بإعدادات كاميرا مختلفة، وأحدهما قريبه بشكل كبير من كاميرا جهاز iPhone X.

وأظهرت الصور المسربة انه تم وضع الكاميرا المزدوجة في وضع أفقي في الزاوية العلوية اليسرى من الهاتف، كما تم تسريب تصميم آخر بوضع رأسي يذكرنا بطراز ابل و وضع للكاميرا المعتاد لشركة سامسونج.

وكشفت الوثيقة الثانية، أن "سامسونج" لديها هاتف آخر نسبة الشاشة به 100٪ حيث لا يوجد لديها أي حواف على الإطلاق. ولا يوجد معلومات عن سماعة الأذن و الكاميرا الأمامية حتى الان.

وليس من المعروف ما اذا كانت تلك الوثيقة لتسجيل براءة اختراع لنوع جديد من الحماية للشاشة، وربما يكون نوعًا ما من الزجاج المقاوم للخدش. وفي هذه الحالة سوف تتوقف سامسونج عن شراء مكونات Gorilla Glass من Corning ولكن حتى الآن كل ما يتعلق بهذه الجزئية يعد تخمينات.

وتعتبر "سامسونج" واحدة من بين الشركات القليلة التي لم تطرح حتى الآن هاتف يحتوي على النتوء بالشاشة.

سيريانيوز