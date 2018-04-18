كشفت وثائق مسربة جديدة أن "فيسبوك" تعمل حاليا على برنامج ذكاء اصطناعي قادر على التنبؤ بالسلوك المستقبلي للمستخدمين، على أن تقوم ببيع هذه المعلومات للمعلنين في النهاية.

ونشر موقع "ديلى ميل" البريطاني، وثائق تقول إن النظام الجديد يحمل اسم loyalty prediction، وهو قادر على تخمين ما إذا كان المستخدم على وشك التوقف عن استخدام منتج أو خدمة معينة أم لا، وذلك بناء على جميع البيانات المخزنة في ملفه الشخصي.

وتقول "فيسبوك" إن الشبكة يمكنها التنبؤ وجمع دلائل تشير إلى أن ملايين الأشخاص من مستخدميها على وشك التخلي عن استخدام علامة تجارية معينة على سبيل المثال، لذا يمكن للمعلنين بعد ذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز أعمالهم، في محاولة لثنى العملاء عن التخلي عن منتجاتهم.

ويأتي الكشف عن البرنامج الجديد، بعد أسابيع فقط من الكشف عن فضيحة تتعلق بتسريب معلومات نحو 8 مليون مستخدم لصالح شركة الاستشارات السياسية Cambridge Analytica، والتي تم بسببها عقد جلسة استماع لمارك زوكربيرج في الكونجرس الأمريكي.

وتواجه عملاقة التواصل الاجتماعي، ضغوطات لتحسين الطريقة التي تتعامل بها مع بيانات العملاء، وكجزء من هذه الخدمة الأخيرة، فإن المعلنين يمكنهم عرض مواد تسويقية على خلاصات الأخبار الخاصة بالمستخدمين.

سيريانيوز