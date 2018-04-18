بدأت يوم الأربعاء عملية عودة نحو 500 نازح سوري من لبنان باتجاه الحدود السورية اللبنانية تمهيداً لعودتهم الى بيت جن ومزارعها في ريف دمشق.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان نحو 500 نازح سوري يستعدون للعودة من لبنان إلى منازلهم في بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي.

ومن جانبها قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أنه بدأ إجلاء 500 نازح سوري من مناطق شبعا وحاصبيا(جنوب لبنان) عبر نقطة المصنع، بتنسيق مباشر بين السلطات السورية والنازحين أنفسهم وبإشراف الامن العام اللبناني.

ومن جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR انها "تواصلت مباشرة مع النازحين الراغبين في عودتهم وتأكدت ان عودتهم طوعية بملء إرادتهم"، لافتة الى انها "لا تشارك في تنظيم العودة، لكنها تحترم القرارات الفردية بالعودة".

وتابعت الصحيفة اللبنانية، ان "جهاز الامن العام اللبناني سيشرف على عملية نقل النازحين بحيث سيدقّق في أوراقهم الثبوتية وسيواكبها بإجراءات لوجستية وأمنية لحماية مرور الباصات السورية الفارغة من المصنع الى شبعا وخروجها بالنازحين من المصنع الى الاراضي السورية".

وعادت أكثر من 500 عائلة نازحة إلى منازلها في مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي في الـ 13 من كانون الثاني الماضي، بعد استعادة الجيش النظامي السيطرة على المنطقة.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كشفت مؤخرا ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتضم لبنان اليوم نحو 980 ألف لاجئ سوري، مسجلين بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعد أن كان عددهم في كانون الأول 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.