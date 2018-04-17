بايرن ميونخ يبلغ نهائي كأس المانيا مواصلاً زحفه بثبات نحو ثلاثية تاريخية اخبار الرياضة شارك

تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا بعدما سحق مضيفه باير ليفركوزن 6-2 على ملعب "باي أرينا" الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل أهداف الفريق البافاري كل من خافي مارتينيز (3) وروبيرت ليفاندوفسكي (9)، وتوماس مولر هاتريك (52) و(63)، و(78) وتياجو ألكانتارا (61)، فيما أحرز هدفي ليفركوزن الثنائي لارس بيندر (16) وليون بايلي (72).



وسواجه البايرن الفاائز بين شالكه وآينتراخت فرانكفورت في المباراة المقرر لها الأربعاء.



وضمن بايرن مطلع الشهر الحالي لقبه في الدوري المحلي للموسم السادس على التوالي، وبلغ الاسبوع الماضي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا حيث اوقعته القرعة في مواجهة نارية ضد ريال مدريد الاسباني بطل النسختين الاخيرتين.



واحرز الفريق البافاري ثلاثيته التاريخية في 2013، الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا، تحت اشراف مدربه الحالي المخضرم يوب هاينكس (72 عاما) بالذات. سيريانيوز 2018-04-17 19:00:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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