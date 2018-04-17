بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، سبل إنهاء الأزمة السورية.

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ونقلت وسائل اعلام عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية جاء فيه ان "الوزيرين اكدا على أهمية تكاتف الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها على أساس القرار الأممي رقم 2254".

ويأتي الحديث عن حل سياسي بعد ساعات على تهديد وزير الخارجية الفرنسي، بشن هجوم جديد على سوريا في حال استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي مرة اخرى.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن يوم الاحد الماضي، ان بلاده تعمل على التحضير لحل سياسي في سوريا، يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر السبت ، هجمات صاروخية على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.