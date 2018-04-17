قفز إنتر ميلان إلى المركز الثالث مؤقتًا بعد فوزه 4-0 على كالياري على كالياري على أرضية ملعب السان سيرو الثلاثاء في افتتاح الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الايطالي.

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سجل رباعية الانتر كل من جواو كانسيلو، ماورو إيكاردي، مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش.



رفع النيراتزوري رصيده للنقطة رقم 63 ليتقدم على لاتسيو وروما صاحبي المركز الرابع مناصفة بفارق نقطتين، بينما بقى كالياري في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.



تقدم إنتر في النتيجة بعد 3 دقائق فقط من البداية، بعد أن نفذ جواو كانسيلو ضربة حرة بيمناه إلى داخل منطقة الجزاء، ولم يلمسها أي لاعب لتذهب في طريقها وتسكن شباك الحارس كرانيو.



وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد تمريرة من كاراموه داخل المنقطة لرافينيا، الذي مهد الكرة بكعبه بطريقة رائعة لإيكاردي الذي أسكن الكرة الشباك، قبل ان ينجح الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في إضافة الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 90 سجل الكرواتي الآخر، إيفان بيريسيتش الهدف الرابع بيسارية مميزة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس كرانيو.