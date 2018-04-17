برشلونة يعود بنقطة ثمينة بتعادله على ملعب سلتا فيغو بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

أفلت برشلونة المتصدر من مطب مضيفه سيلتا فيجو بتعادل صعب 2-2 الثلاثاء على ملعب بالايدوس، في الجولة 33 من الليجا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا أحرز هدفي برشلونة كلا من عثمان ديمبلي في الدقيقة 36، وباكو ألكاسير في الدقيقة 64، فيما أحرز هدفي سيلتا فيجو جوني كاسترو وإياجو أسباس في الدقيقتين 45 و82.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لسيرجيو روبيرتو في الدقيقة 78 بسبب إعاقة أسباس.



وبهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 83 ويواصل انفراده بالصدارة، بينما يظل سيلتا فيجو في المركز التاسع برصيد 44 نقطة. سيريانيوز 2018-04-17 19:06:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق