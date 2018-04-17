أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان يوم الثلاثاء عن تأييده للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا، واصفا ذلك "بالفعل الصحيح".

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايان قوله ان "ترامب ورفاقه الجمهوريين في الكونجرس لديهم الرأي نفسه بشأن العمل العسكري"، واستطرد "أعقد أن الضربة كانت لازمة.. أعتقد أنها كانت الشيء الصحيح الذي يتعين فعله... كما أعجبني أنه قام بجهد شاركت فيه عدة دول".

وتعرضت سوريا فجر السبت إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.