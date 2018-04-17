قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم الثلاثاء "نأمل أن يكون الرئيس بشار الأسد قد استوعب الرسالة هذه المرة"، عقب الهجوم الثلاثي على سوريا.

ونقلت وكالات أنباء، عن الوزير ماتيس ،قوله خلال اجتماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن " واشنطن تأمل أن يكون الرئيس بشار الأسد قد استوعب الدرس"، في إشارة إلى "الهجمة الثلاثية"، التي شاركت فيها الولايات المتحدة ضد سوريا فجر السبت الماضي .

ويناقش ماتيس ورئيس الأركان جوزيف دانفورد مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تفاصيل الضربة العسكرية ضد سوريا, بمشاركة فرنسا وبريطانيا، كما يناقشان الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والوكالات الاستخباراتية.

و أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن تأييده للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا، واصفا ذلك "بالفعل الصحيح".

وتعرضت سوريا فجر السبت إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.

وجاء الهجوم الثلاثي رداص على اتهامات وجهتها المعارضة السورية مؤخراً للجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما بريف دمشق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز