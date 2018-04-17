هددت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء، بشن هجوم جديد على سوريا في حال استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي مرة اخرى.

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وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في لقاء مع اذاعة (فرانس انفو)، انه "لو اجتاز النظام السوري الخط الاحمر من جديد فإن الرد سيكون بالطبع مماثلا".

واضاف "لم نعلن الحرب على النظام السوري وحلفائه وكل ما قمنا به هو التحرك لتدمير المنشآت الكيماوية".

وكانت واشنطن هددت بشن هجمات على سوريا ، كما حذرت بريطانيا من بحث خيارات مع حلفائها، في حال شن النظام السوري هجوما كيماوياً جديداً.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر السبت ، هجمات صاروخية على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.

وكان من المفترض ان يدخل خبراء من منظمة "حظر الكيماوي" الى دوما امس الاثنين، لكن الدفاع الروسية اعلنت ان فرق المفتشين سيدخل المدينة الاربعاء، للتحقق من الانباء حول وقوع هجوم كيماوي في المنطقة.

وتبادلت بعض الدول الغربية و روسيا، الاثنين، الاتهامات حول عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، وتأخر دخول فريق المفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى دوما.