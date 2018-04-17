دعت روسيا كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يوم الثلاثاء، إلى وقف التدخل في عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" والمؤسسات الدولية الأخرى التي تعمل على التحقيق في الهجوم على مدينة دوما بريف دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان ردا على اتهامات فرنسا لروسيا وسوريا بعرقلة دخول منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" إلى مدينة دوما أن " موقف الخارجية الفرنسية يثير اندهاشا كبيرا، لأن روسيا، أولا، هي من دعا لإجراء التحقيق من قبل منظمة الكيماوي في أسرع وقت ممكن، وثانيا عرضت روسيا، على الرغم من أنها ليست جهة منظمة لهذه الزيارة، كل أنواع المساعدة لإتمامها، وها قد وصل المحققون إلى دوما".

وأضافت زاخاروفا "ثالثا، واجه وصول المحققين إلى دوما صعوبات بسبب الوجود المستمر للمسلحين في المدينة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للحصول على ضمانات إضافية لأمنهم ".

وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ورابعا، ليس مفهوما لماذا تتحدث الخارجية الفرنسية نيابة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحققين، أنهم لو واجهوا أي مشاكل ليصدروا بأنفسهم تصريحات أو بيانات مناسبة حول هذا الأمر".

وتابعت زاخاروفا مشددة "ندعو الدول الغربية، التي شاركت في القصف غير القانوني لسوريا، إلى وقف التلاعب بالرأي العام والتدخل في عمل المنظمات الدولية ".

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.

وتبادلت بعض الدول الغربية و روسيا، ففي وقت سابق الاثنين، الاتهامات حول عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، وتأخر دخول فريق المفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى دوما.

وكانت مصادر معارضة اتهمت مؤخراً الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز