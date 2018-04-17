أفادت صحيفة أمريكية نقلاً عن مسؤولين أميركيين عن مشاورات تجرى مع دول عربية لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش)".

وأضاف المسؤولون، بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) في عددها الأخير، أن "مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد جون بولتون اتصل بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية لاستطلاع رأي القاهرة في المساهمة بتلك القوات".

وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأميركية "طلبت أيضاً من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات وموارد عسكرية، للحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا بعد القضاء على "داعش".

من جهته، قال إريك برينس، مؤسس شركة أكاديماي (بلاك ووتر سابقا) الأميركية للعمليات الأمنية الخاصة، أنه "تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سوريا".

وأكد الرئيس ترامب خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش" هناك، دون تحديد جدول زمني للانسحاب، في تصريحات أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا

سيريانيوز