قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يوم الثلاثاء، أن بلاده عرضت إرسال قوات من "التحالف الإسلامي" لمحاربة الإرهاب في سوريا.

واوضح الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "السعودية عرضت على الولايات المتحدة الأميركية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا", مضيفا "نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، فيما يتعلق بإرسال قوات إلى سوريا".

وتابع الجبير "قدمنا مقترحات لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات، فإن السعودية ستفكر أيضاً مع بعض الدول في إرسال قوات".

وأوضح "قدمنا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي ضد الإرهاب العام الماضي. وأجرينا نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك، لكن إدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح، وهذه ليست فكرة جديدة".

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا، الثلاثاء، عن مشاورات تجرى مع دول عربية لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش( بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وأكد الرئيس ترامب خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش" هناك، دون تحديد جدول زمني للانسحاب، في تصريحات أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

ويذكر ان السعودية أعلنت في أواخر 2015 عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب مقره الرياض, ويضم التحالف إلى جانب السعودية كل من " تركيا, الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنين، تشاد، توغو، تونس، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الغابون، غينيا ، فلسطين، جزر القمر، قطر، كوت دي فوار، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، اليمن".

سيريانيوز