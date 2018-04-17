مستمراً بالهبوط.. غرام الذهب يسجل 16300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضه ليسجل غرام الـ21 قيراط سعر 16300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16300 ليرة للمبيع، وبسعر 16200 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ13971 ليرة للمبيع، وبسعر 13871 ليرة للشراء. وقالت الجمعية ان سعر اونصة الذهب بلغ عالمياً 1342 دولار امريكي. وكان سعر الذهب سجل يوم الاثنين سعر 16400 ليرة. سيريانيوز

2018-04-17 07:41:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق