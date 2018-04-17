أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر موالية للنظام، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرين بانفجار سيارتين مفخختين بعد منتصف ليل الاثنين، في مدينة دوما بريف دمشق.

وبينت المصادر التي لم تكشف هويتها، أن "سيارتين مفخختين انفجرتا قبل منتصف الليل، وأن ثلاثة قتلى سقطوا على الأقل وهناك عدد من الجرحى".

ورجحت المصادر أن "تكون السيارتان المفخختان ربما قد تم تركتا من جانب مسلحي (جيش الإسلام) الذين غادروا المدينة، يوم السبت الماضي ".

وكان الجيش النظامي أعلن يوم السبت السيطرة الكاملة على بلدات وقرى الغوطة الشرقية، بعد اخراج جميع المسلحين من مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في المنطقة.

سيريانيوز