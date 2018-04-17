أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى"G7"، يوم الثلاثاء، عن تأييدهم لجهود الدول الغربية لمنع استخدام الأسلحة الكيمياوية مستقبلا في سوريا.

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وقال الوزراء، في بيان مشترك ، نشرته وكالات انباء، انهم "يدعمون الجهود التي تبذلها أمريكا وبريطانيا وفرنسا للحد من قدرات سوريا الكيمياوية

وشجب البيان "هجوما يشتبه بأنه كيماوي في الغوطة الشرقية يوم السابع من شهر نيسان".

وأضاف الزعماء "ما زلنا ندعم التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في سوريا".

ويأتي البيان بعد هجوم بالصواريخ شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.

وتأسست مجموعة الدول الصناعية السبع ( G-7)، عام 1976، وتصم كلا من كندا و فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة..