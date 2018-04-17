كشف قائد في التحالف الموالي للنظام في سوريا، يوم الثلاثاء، إن إنذاراً خاطئاً أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي خلال الليل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن القائد دون أن تذكر اسمه، إن "إنذارا خاطئا أدى إلى إطلاق صواريخ الدفاع الجوي السوري خلال الليل وإنه لم يقع هجوم جديد على سوريا."

وأوضح القائد ان اطلاق الصواريخ كان "خلل سببه هجوم إلكتروني مشترك إسرائيلي أمريكي على منظومة الرادارات للجيش النظامي".

ولفت القائد إلى أن "خبراء روسيا تعاملوا مع الأمر".

وكان الإعلام الرسمي قال في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت لصواريخ اخترقت اجواء حمص.

وبدوره أوضح الاعلام الحربي ان ستة صواريخ معادية استهدفت مطار الشعيرات بريف حمص تم اسقاط معظمها، كما استهدفت ثلاثة صواريخ أخرى مطار الضمير العسكري بريف حمص، وأسقطت جميعا".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، شنت فجر السبت ، هجوماً صاروخياً على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.

سيريانيوز