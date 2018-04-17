أفادت وسائل اعلام تابعة للنظام أن الدفعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اخترقت اجواء حمص، في وقت نفى البنتاغون تنفيذه أي عمليات عسكرية في المحافظة.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بأن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص".

من جهته، قال التلفزيون السوري إن "دفاعات القوات الجوية تصدت لصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص وأسقطتها".

كما اشارت قناة (الاخبارية) السورية الى انه "تم اسقاط صواريخ معادية فوق حمص يقدر عددها ب 9 صواريخ".

من جانبها، أكدت صحيفة (الوطن) أن الدفاعات الجوية في حمص "أسقطت 6 صواريخ معادية كانت في طريقها لاستهداف مطاري الشعيرات والتيفور العسكرييين".

بدورها، نقلت قناة (المنار)، عبر موقعها الالكتروني، عن مصدر عسكري سوري، لم تسمه، ان " ستة صواريخ معادية استهدفت مطار الشعيرات بريف حمص تم اسقاط معظمها".

وأضاف المصدر ان " ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف حمص تم اسقاطها جميعاً".

ولم يتم اعطاء أي معلومات تتعلق بمصدر الصواريخ، الا ان البنتاغون نفى أي دورله في هذه العملية.

وقال البنتاغون إنه "حاليا في هذه المحافظة لا يوجد أي نشاط عسكري تديره الولايات المتحدة".

فيما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية أن الجولان المحتل يشهد حركة مكثفة للجيش الاسرائيلي.

و تأتي الحادثة بعد هجوم بالصواريخ شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.