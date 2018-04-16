اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين، على اتخاذ خطوات لدفع المسار السياسي في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن شتيفن زايبرت متحدث باسم المستشارة الألمانية قوله، في بيان، ان اروغان وميركل بحثا هاتفياً الوضع في سوريا وإمكان دفع العملية السياسية قدما هناك.

واشار المتحدث الى ان اردوغان وميركل ”اتفقا على أن هذا الأمر عاجل للغاية“.

من جهتها، ذكرت وكالة (الاناضول) ان اردوغان وميركل اكدا في الاتصال، على "ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية واتخاذ خطوات لدفع المسار السياسي".

وجاء ذلك عقب مباحثات اجراها اردوغان مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حول آخر التطورات في سوريا، بما فيها الضربة الغربية الثلاثية.

و شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.