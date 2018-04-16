سجل الدولار الأمريكي انخفاضا أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاثنين، مقارنة عن اخر سعر له، ليصل إلى 431 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 431 ليرة للمبيع، و 427 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل امس الاحد ، الى 435 ليرة سورية للشراء و 440 ليرة للمبيع.