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الدولار في السوق السوداء يسجل انخفاضاً ويصل الى 431 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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سجل
الدولار الأمريكي انخفاضا أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاثنين،
مقارنة عن اخر سعر له، ليصل إلى 431 ليرة .
وذكرت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في
السوق السوداء بدمشق وصل إلى 431 ليرة للمبيع، و 427 ليرة للشراء.
وكان
سعر صرف الدولار وصل امس الاحد ، الى 435 ليرة سورية للشراء و 440 ليرة للمبيع.
سيريانيوز
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2018-04-16 18:19:05
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