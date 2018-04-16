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الدولار في السوق السوداء يسجل انخفاضاً ويصل الى 431 ليرة
الاخبار الاقتصادية

سجل الدولار الأمريكي انخفاضا أمام الليرة السورية في السوق السوداء، يوم الاثنين، مقارنة عن اخر سعر له، ليصل إلى 431 ليرة .


 

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 431 ليرة للمبيع، و 427 ليرة للشراء.

 وكان سعر صرف الدولار وصل امس الاحد ، الى 435 ليرة سورية للشراء و 440 ليرة للمبيع.

سيريانيوز

 
2018-04-16 18:19:05
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