اصدر مجلس التعليم العالي يوم الاثنين، قرارا يقضي بالموافقة على.قبول طلاب السنة التحضيرية من مدينتي كفريا والفوعة كمستجدين، كما اصدر قرار بتسوية اوضاع طلاب جامعتي الفرات وحلب.

وذكرت صحيفة الثورة المحلية، ان مجلس التعليم العالي اصدر القرار 272 المتضمن قبول طلاب السنة التحضيرية من مدينتي كفريا والفوعة وقبولهم كطلاب مستجدين في العام الدراسي 2017 -2018 بإضافتهم إلى الأعداد المقبولة في كل اختصاص وفق الحدود الدنيا ورغبة الطالب زيادة على العدد وذلك إذا حقق الطالب الحد الأدنى المطلوب للقبول في الاختصاص في الجامعة التي تقدم إليها وفي هذه الحالة لا يحتسب الطالب من أعداد الطلاب المقبولين في الاختصاص في الجامعة.‏‏

وكان مجلس التعليم العالي وافق العام الماضي على تسوية أوضاع طلاب جامعة حلب من مناطق نبل والزهراء وكفريا والفوعة في جميع أنواع الدراسة "الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص والدرجة الجامعية الأولى في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم المفتوح والمعاهد التقانية" .

و وافق المجلس على تشميل الطلاب الذين عادوا إلى جامعة حلب في العام الدراسي 2016-2017 بقرار مجلس التعليم العالي رقم 242 تاريخ 22-2-2017 المتضمن اعتماد المقررات المماثلة التي نحج بها طلاب السنة الأخيرة في جامعة حلب الذين كانوا مستضافين في الجامعات الأخرى واحتفاظهم بنتيجة الجزء العملي لمقررات غير المتماثلة التي تقدموا بها سابقاً (وفق الأسس المعتمدة حينه) في حال كانوا ناجحين بها على أن يتقدموا بالمقرر النظري على أساس الدرجة من مئة.‏‏

كما وافق المجلس على تسوية أوضاع طلاب جامعة الفرات المستضافين في الجامعات الأخرى الراغبين بالعودة إلى الجامعة الأم وفق أسس محددة وهي السماح للطالب بالعودة إلى جامعته الأم في الفصل الثاني من العام 2017-2018 والسماح للطالب الذي تم تحويله سابقا إلى الجامعات الأخرى (توطين) بالعودة إلى جامعته الأم في الفصل الثاني من العام 2017-2018 أو مع بداية العام الدراسي 2018-2019 .

وياتي ذلك وفق أحكام التحويل المماثل من دون الحاجة إلى صدور قرار من مجلس الجامعة، كما تطبق على الطالب المستضاف العائد إلى الجامعة الأم قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للاستضافة ولا يطالب طالب السنة الأخيرة المستضاف بإعادة المقررات المتماثلة في جامعته الأم التي سبق وإن نجح فيها في الجامعة المضيفة.‏‏

وكان مجلس التعليم العالي وافق في شباط الماضي، على تسوية أوضاع بعض طلاب جامعة حلب الذين كانوا مستضافين في الجامعات الأخرى وعدم مطالبتهم بإعادة المقررات المتماثلة بعد عودتهم إلى الجامعة الأم.

يشار الى ان وزارة التعليم العالي اعلنت العام الماضي، أنها ستعمل على تسوية أوضاع جميع الطلبة المتضررين الذين انقطعوا عن جامعاتهم بسبب الحصار المفروض على مناطقهم.