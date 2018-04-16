سقط ضحايا، يوم الاثنين، جراء قذائف صاروخية متفجرة استهدفت قرية الأشرفية في محافظة حمص.

وأفادت صفحات موالية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخص مدني لقي حتفه وأصيبت امرأة وطفلة جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها التنظيمات المسلحة على قرية الأشرفية في الريف الشمالي لمحافظة حمص.

وجاء ذلك في وقت سقطت 4 قذائف صاروخية في قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي .

وكانت امرأة وطفلة أصيبا بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي العباسية بحمص.

وتكررت حوادث سقوط قذائف في مناطق بمدينة حمص وريفها، مااسفر عن سقوط ضحايا واضرار مادية بالممتلكات.

يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق على اقامة منطقة لتخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي تم خرقه مرات عدة.

سيريانيوز