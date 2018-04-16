اتهمت "هيئة التفاوض" المعارضة، يوم الاثنين، النظام السوري وروسيا بمنع ادخال فريق المفتشين التابعين لمنظمة "حظر الاسلحة الكيماوية"" الى مدينة دوما بريف دمشق، للتحقق من الهجوم الذي وقع فيها والذي يشتبه انه كيماوي.

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واشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة يحيى العريضي, في تغريدة على حسابه (تويتر), الى ان "روسيا والنظام السوري الذي تحميه تبجحا باستعدادهما لإدخال لجنة التحقيق إلى دوما باسرع وقت ، وحتى اللحظة يمنعون دخولها".

وكان رئيس منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" أحمد أوزمجو اعلن، يوم الاثنين، أن فريق المحققين التابعين للمنظمة لم يدخلوا مدينة دوما بعد، بسبب "عدم انتهاء الاجراءات الامنية حسب ما أخبرهم مسؤولون روس وسوريون".

وتبادلت بعض الدول الغربية و روسيا، ففي وقت سابق الاثنين، الاتهامات حول عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، وتأخر دخول فريق المفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى دوما.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم التي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.