أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، ان فريق المفتشين التابعين لمنظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" سيتوجهون الى دوما بريف دمشق، الاربعاء المقبل، للتحقق من الانباء حول وقوع هجوم كيماوي في المنطقة.

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ونقلت وكالات انباء عن المسؤول بوزارة الدفاع الروسية ايجور كيريلوف قوله، في مؤتمر صحفي بمدينة لاهاي، "سيتوجه غدا إلى دوما فريق أمني من الأمم المتحدة لاستطلاع الطريق، وفي يوم الأربعاء سيتوجه خبراء منظمة حظر "الأسلحة الكيميائية" إلى المنطقة، تمهيدا لزيارة الخبراء".

وكان من المفترض ان يدخل خبراء من منظمة "حظر الكيماوي" الى دوما اليوم، الا ان رئيس المنظمة ارجع سبب عدم دخول الفريق الى "عدم انتهاء الاجراءات الامنية حسب ما أخبرهم مسؤولون روس وسوريون".

وتبادلت بعض الدول الغربية و روسيا، ففي وقت سابق الاثنين، الاتهامات حول عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، وتأخر دخول فريق المفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى دوما.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم التي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.