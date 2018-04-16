نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، اسقاط أي صاروخ أطلق على سوريا، خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا .

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ونقلت وسائل اعلام عن ترامب قوله، متحدثا في ولاية فلوريدا بشأن الإصلاح الضريبي، "أطلقنا أكثر من 100 صاروخ، وهم لم يسقطوا أي منها".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه على الرغم من تصريح الجانب السوري، إلا أن الجيش الأمريكي أعلن له أن "كل الصواريخ حققت هدفها"

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزارة الدفاع الروسية ان النظام السوري دمر 71 من 103 صواريخ موجهة خلال الضربة الغربية على سوريا.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية انضمت إلى بريطانيا وفرنسا لتوجيه ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم يشتبه انه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

وحذر ترامب، بعد الهجوم الغربي، النظام السوري من أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات عسكرية ثانية في حال نفذ هجمات كيماوية من جديد.