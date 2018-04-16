أكد رئيس منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" أحمد أوزمجو، يوم الاثنين، أن فريق المحققين التابعين للمنظمة لم يدخلوا مدينة دوما بعد.

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وارجع أوزمجو، في بيان، نشرته وسائل اعلام، سبب عدم دخول الفريق مدينة دوما بعد الى "عدم انتهاء الاجراءات الامنية حسب ما أخبرهم مسؤولون روس وسوريون".

وأضاف أوزمجو ان المنظمة "أرسلت خطابا إلى المدير العام لمنظمة "الصحة العالمية" تطالبه فيه بمشاركة المعلومات التي جمعتها المنظمة من خلال شركائها على الأرض حول ضحايا الهجوم".

وأضاف ان "السلطات السورية عرضت على الفريق إجراء مقابلات مع 22 شاهدا حول الهجوم، يمكن إحضارهم إلى دمشق".

وتبادلت بعض الدول الغربية و روسيا، ففي وقت سابق الاثنين، الاتهامات حول عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، وتأخر دخول فريق المفتشين من منظمة "حظر الكيماوي" إلى دوما.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم التي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.