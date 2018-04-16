باريس سان جيرمان يكتسح ملاحقه موناكو بسباعية ويتوج بلقب الدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

توج باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة والسابعة في تاريخه، بفوزه الكاسح على ضيفه وملاحقه موناكو بطل الموسم الماضي 7 - 1 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم الفريق الباريسي برباعية سجلها جيوفاني لو سيلسو “هدفين”، إدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا “ثنائية” وفالكاو بالخطأ في مرماه بالدقائق وجوليان دراكسلر 14 و17 و20 و27 و58 و76 و86، بينما سجل روني لوبيز هدف موناكو الوحيد بالدقيقة 38.



رفع بي إس جي رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، ليتوج بلقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه، بينما فقد موناكو الدرع الذي حققه العام الماضي، بعدما تجمد رصيده عند 70 نقطة في المركز الثاني.



لم يمنح لاعبو باريس منافسهم فرصة لالتقاط الأنفاس وهدد مرماه مبكرا، حيث أضاع إدينسون كافاني فرصة مؤكدة بعد مرور 7 دقائق فقط، إلا أن لو سيلسو تقدم من الخلف خاليا من الرقابة ليضع تمريرة داني ألفيس بسهولة في الشباك.



وحسم سان جرمان اللقب قبل 5 مراحل على ختام الموسم بعدما ابتعد في الصدارة بفارق 7 نقطة عن موناكو الذي سبق له أيضا أن خسر معركة مسابقة كأس الرابطة أمام النادي الباريسي بالسقوط أمامه 3 – صفر في المباراة النهائية التي أقيمت أواخر آذار.



ويملك سان جرمان فرصة إحراز الثلاثية المحلية كونه ما زال يدافع عن لقب الكأس الفرنسية وهو سيلتقي كاين الأربعاء في نصف النهائي. سيريانيوز 2018-04-16 14:16:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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