أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، يوم الاحد، ان القوات الامريكية لن تنسحب من الاراضي السورية، الا بعد تحقيق 3 أهداف.

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واوضحت هايلي، في حديث مع (فوكس نيوز ) ان الاهداف هي "ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم "داعش"، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران."

وتأتي تصريحات هايلي بعدما احتدم الجدل بخصوص المدة الزمنية لبقاء القوات الامريكية بسوريا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي ترامب أكد في العديد من المرات أنه يعتزم سحب قوات بلاده من سوريا.

وشددت هايلي على ان "أمريكا لن تجري أي محادثات مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية انضمت إلى فرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم يشتبه انه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.