لقيت، يوم الاثنين، طفلة حتفها وأصيب 15 مدني آخرين جراء انفجار قذيفة في مدينة الرقة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصادر أهلية ,قولها أن "قذيفة من مخلفات قصف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انفجرت في حي الجزرة بمدينة الرقة ما تسبب بمقتل طفلة وإصابة 15 مدنيا ووقوع أضرار مادية ".

وأكدت المصادر أنه "لا تزال في شوارع مدينة الرقة مئات القنابل والقذائف غير المنفجرة من مخلفات قصف (التحالف الأمريكي) ومسلحي (داعش) ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين".

وتؤكد التقارير الميدانية أن عدد الضحايا المدنيين نتيجة انفجار القذائف والألغام من مخلفات "التحالف" ومسلحي "داعش" بلغ أكثر من 700 قتيل وجريح في الفترة الممتدة بين شهري تشرين الأول وآذار الماضيين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، انتقدت في شباط الماضي، التعامل الدولي حيال الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم "داعش" قبيل خروجه من مدينة الرقة، مشيرةً إلى أن العبوات الناسفة تسببت بمقتل وجرح مئات المدنيين من سكان الرقة، بينهم ما يزيد عن 150 طفلًا .

وحذرت منظمة الأمم المتحدة، في شباط الماضي، سكان الرقة من العودة إليها بسبب مخلفات الحرب التي تركها التنظيم، مشيرةً إلى أن ما بين 50 إلى 70 شخصًا يموتون أسبوعيًا إثر ذلك.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على مدينة الرقة، في تشرين الأول الماضي من عام 2017، بعد معارك ضد تنظيم "داعش" الذي غادرها مخلفًا الألغام والعبوات الناسفة.

سيريانيوز