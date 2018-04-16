وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على إعادة إعمار سوريا، لكن اشترط أن تكون عملية تسوية الأزمة في هذا البلد عبر جنيف بشكل دائم.

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ونقلت وسائل اعلام عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قولها، عند وصولها لحضور جلسة مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "نحن مستعدون للبدء في التخطيط لعملية التمويل الخاصة بإعادة إعمار سوريا، وسوف يتطلب ذلك موارد ضخمة، إلا أن هذا يمكن أن يتحقق فقط بعد أن تصبح عملية التسوية السلمية في جنيف دائمة".

وكانت مجموعة ""أصدقاء سوريا", اشترطت خلال اجتماعها عام 2017, ان تكون أي مشاركة دولية مستقبلية في اعادة اعمار سوريا مصحوبة بعملية سياسية.

وسبق ان اعلنت السلطات السورية ان سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

كما ذكرت الحكومة مراراً, على لسان مسؤوليها أن الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون للدول الحليفة التي ساعدتها في حربها ضد الإرهاب مثل روسيا وإيران.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ويشار إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدّرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام، بحسب تقرير للبنك الدولي.