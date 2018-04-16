دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الاثنين، الدول الغربية إلى التدخل لمنع استخدام النظام السوري السلاح التقليدي خلال الأزمة، عقب ردة فعل دولية على شن هجمات كيماوية في سوريا.

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ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله، خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية حول الأقليات المسلمة التي عُقدت بمدينة إسطنبول، إن "على الدول التي تدخلت لمنع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية، التدخل أيضًا لمنع استخدامه الأسلحة التقليدية أيضا ضد الأبرياء".

وجاءت تصريحات اردوغان بعد ردود دولية واسعة حيال الأنباء عن اتهام النظام السوري بشن مواد سامة على بلدة دوما بريف دمشق نذ نحو اسبوعين، الامر الذي نفته السلطات السورية، مبدية استعدادها لتسهيل دخول بعثة تقصي الحقائق الى المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر السبت، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما اسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما اعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

ورحبت السلطات التركية، في وقت سابق، بالهجوم الثلاثي الفرنسي البريطاني الأمريكي على سوريا، واعتبرته "ردا مناسبا على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية".

ومن المقرر أن يدخل خبراء المنظمة الاثنين إلى مدينة دوما في ريف دمشق للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم التي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.