أعلن البيت الابيض، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مصمم على سحب قوات بلاده من سوريا في اقرب وقت، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، نشرته وسائل اعلام، أنّ "الهدف من الوجود الأمريكي في سوريا، لم يتغير، وأنّ واشنطن تسعى لمكافحة داعش في هذا البلد".

وجاءت تصريحات ساندرز رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في وقت سابق، أنه أقنع ترامب بإبقاء قوات بلاده في سوريا.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اعلنت، يوم الاحد، ان القوات الامريكية لن تنسحب من الاراضي السورية، الا بعد تحقيق 3 أهداف هي "ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم "داعش"، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران."

ويأتي ذلك بعدما احتدم الجدل بخصوص المدة الزمنية لبقاء القوات الامريكية بسوريا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي ترامب أكد في العديد من المرات أنه يعتزم سحب قوات بلاده من سوريا.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية انضمت إلى فرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم يشتبه انه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق، فيما قالت موسكو ودمشق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.