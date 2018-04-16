ريال مدريد يتخطى ملقا ويستعيد المركز الثالث بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

قاد إيسكو ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه ملقا 2-1 وإستعادة المركز الثالث في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل إيسكو هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 29 فيما أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 63 من المباراة التي سيطر (ريال مدريد) على 62 بالمئة من مجرياتها.



وعلى الجانب الآخر سجل الاوروجوياني دييغو رولان هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب الضائع لينتهي اللقاء بفوز الريال بهدفين لهدف.



وحصد (ريال مدريد) نقاط المباراة الثلاث رافعا رصيده إلى 67 نقطة ليستعيد المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة من فالنسيا بفارق 15 نقطة خلف المتصدر (برشلونة) وأربع نقاط خلف الوصيف (اتلتيكو مدريد) في حين تجمد رصيد (ملقا) عند 17 نقطة في ذيل الترتيب العام للمسابقة.



وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز بيتيس الخامس على جيرونا الثامن بهدف دون رد وتعادل فياريال السادس مع إشبيلية السابع بهدفين لمثلها. سيريانيوز 2018-04-16 14:06:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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