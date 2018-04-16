صادق الرئيس بشار الأسد على عقد مع شركة روسية لاستخراج مناجم الفوسفات من مناجم تدمر بريف حمص.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية، ان الاسد أصدر القانون رقم 11 صدق بموجبه العقد رقم 66 تاريخ 13/2/2018 الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة ستروي ترانس غاز لوجستيك الروسية (STG- Logistic) بخصوص استثمار واستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

وكانت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية كشفت مؤخرا عن توقيع عقد بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لاستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر بوسط سوريا.

ووضعت روسيا يدها على أكبر منجمي فوسفات في حزيران 2017 وهما الشرقية وخنيفيس حيث بدأت شركة “إس تي ن جي” الروسية التابعة لـ “ستروي ترانس غاز” أعمال صيانة في المنجمين ، بعد أن قيّمت الأضرار و التكلفة الكلية للصيانة، على أن يبدأ الإنتاج في وقت لاحق.

يذكر أن سوريا , قبل بدء الأزمة 2011، كانت تدرج ضمن أكبر خمسة دول مصدرة للفوسفات في العالم, وأبرز مناجمها الشرقية وخنيفيس .