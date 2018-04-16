قال مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الاثنين، أن "روسيا ربما أفسدت موقع هجوم يشتبه بأنه كيماوي في مدينة دوما بريف دمشق"، داعيا المنظمة إلى "إدانة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة".

ونقلت وكالة (رويترز) عن المبعوث الأمريكي كينيث وورد، قوله "تأخر كثيرا هذا المجلس في إدانة الحكومة السورية على ممارستها حكم الإرهاب الكيماوي والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن تلك الأفعال البشعة ".

وأضاف "ما فهمناه هو أن الروس ربما زاروا موقع الهجوم. نخشى أن يكونوا ربما عبثوا به بنية إحباط جهود بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لإجراء تحقيق فعال ".

وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي كينيث وورد خلال اجتماع مغلق في المنظمة عقد بعد هجوم بالغاز السام أفادت أنباء بأنه وقع في السابع من نيسان في دوما بغوطة دمشق.

وتجتمع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الاثنين في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، غداة بدء بعثتها التحقيق في استخدام الكيميائي بمدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ووصلت بعثة المنظمة إلى سوريا في 14 الجاري وأجرت اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

ومن المقرر أن يدخل خبراء المنظمة اليوم الاثنين إلى مدينة دوما في ريف دمشق للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.

وكانت مصادر معارضة اتهمت مؤخراً الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

وشنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر يوم السبت ، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

و برزت ردود أفعال دولية منددة ومرحبة بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا.

سيريانيوز