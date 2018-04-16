قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الثلاثاء أن سوريا على استعداد تام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق لـ"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" للقيام بمهامه.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن المقداد، الذي يرأس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية, قوله حول زيارة وفد تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الكيماوي أن "وفد لجنة تقصي حقائق وصل إلى دمشق منذ ثلاثة أيام بطلب من الجمهورية العربية السورية".

وتابع أن "هدف الوفد زيارة مكان الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما وأنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد نوقش خلالها التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية".

واوضح المقداد أن "سوريا شددت في هذه الاجتماعات على استعدادها التام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق للقيام بمهامه".

ووصلت بعثة المنظمة إلى سوريا في 14 الجاري وأجرت اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

ومن المقرر أن يدخل خبراء المنظمة اليوم الاثنين إلى مدينة دوما في ريف دمشق للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين هناك.

وكانت مصادر معارضة اتهمت مؤخراً الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

وأدانت عدة دول الهجمات بالغاز السام على دوما تبعها قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشن ضربات صاروخية، فجر يوم السبت، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى رداً على تلك الاعتداءات.

سيريانيوز